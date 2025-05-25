Нижегородский минград выдал разрешение на планировку территорий конгресс-центра Общество

Фото: минград Нижегородской области

Минград выдал разрешение АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" на разработку проектной документации для будущего конгрессно-выставочного центра "Нижний экспо".

Согласно приказу от 11 июня 2025 года, опубликованному на сайте ведомства, разрешено приступить к подготовке проекта планировки и межевания территории.

Заявка от АО "МАНН" поступила в ведомство 22 мая. Согласно установленным срокам, проект должен быть подготовлен до 11 июня 2026 года.

Работы будут вестись на участке площадью 27,8 га, расположенном на улице Безводной, с восточной стороны от аэропорта. Финансирование разработки документации компания осуществит за счет собственных средств.

По предварительной информации, в рамках проекта предусмотрено строительство двухэтажного центра общей площадью 103,65 тысячи квадратных метров, при этом площадь застройки составит 77,84 тысячи квадратных метров.

Напомним, в состав "Нижнего экспо" войдут выставочные залы, конгресс-центр и объекты сервисной инфраструктуры, а общий объем инвестиций составит более 18 млрд рублей.