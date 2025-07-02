Более 40 млрд рублей направят на инвестпроекты в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области одобрили выделение участков под 278 инвестиционных проектов в I полугодии 2025 года. Решение принял Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве. Общий объем вложений по этим инициативам превышает 40 миллиардов рублей.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, благодаря этим проектам в регионе появится свыше 4 тысяч новых рабочих мест.

Около 65% всех инициатив связаны с развитием промышленности. Еще 10% проектов ориентированы на туристическую отрасль. По 5% приходится на строительство объектов спорта, а также учреждений здравоохранения и образования.

Среди одобренных проектов — строительство школ в жилом комплексе "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде и на улице Магистральной в Кстове. Также появятся глэмпинги в Борском и Городецком округах и конноспортивный комплекс на улице Овражной в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что минград выдал разрешение на разработку проектной документации для конгрессно-выставочного центра "Нижний экспо".