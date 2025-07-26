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Общество

Нижегородская семья воспользовалась новым электронным сертификатом "Подарок новорожденному"

01 августа 2025 08:16  [132] Общество
Нижегородская семья воспользовалась новым электронным сертификатом Подарок новорожденному

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области оценили новые региональные меры поддержки, введённые при рождении детей. В их числе — электронный сертификат "Подарок новорожденному", которым уже воспользовалась Светлана Антонова из Нижнего Новгорода. В июле у неё и супруга Олега родился второй ребёнок — сын Максим.

Семья оформила электронный сертификат на 20 тысяч рублей и сделала первый заказ товаров для новорождённого на витрине нижегородских производителей в маркетплейсе Ozon. Посылку с покупками доставил курьер прямо до двери.

В региональном министерстве социальной политики напомнили, что в рамках сертификата "Подарок новорожденному" доступно около 300 наименований товаров от производителей Нижегородской области — от детской мебели до средств гигиены.

Светлана рассказала, что они уже получили первый заказ: домой привезли подгузники, пелёнки и комбинезоны для малыша.

Кроме сертификата, для семей с детьми с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года действует ещё одна мера поддержки — Родительский основной доход (региональный семейный капитал) "Основа".

Семьи, в которых родится первый или второй ребёнок, смогут получить доплату к федеральному материнскому капиталу. Общий объём выплат в таких случаях составит более 1 миллиона рублей. Тем, у кого родится третий ребёнок и последующие дети, предусмотрены выплаты исключительно за счёт областного бюджета.

Для семей со вторым ребёнком, как у Антоновых, доступны два варианта: либо ежемесячные выплаты по 22 тысячи рублей в течение трёх лет, либо единовременная выплата в 500 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей каждый месяц в течение 15 месяцев.

Светлана уточнила, что после обсуждения с мужем они выбрали ежемесячные выплаты по 22 222 рубля на три года. Она отметила, что эти средства они планируют направить на улучшение жилищных условий.

Региональные меры поддержки реализуются в рамках программы "ОСНОВА – нижегородский проект жизни", разработанной по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Программа запущена в рамках Пятилетия семьи, объявленного в регионе на период с 2025 по 2030 год.

Среди условий для получения выплат — российское гражданство у получателя не менее трёх лет, регистрация рождения ребёнка органами ЗАГС Нижегородской области, а также проживание на территории региона в течение всего периода выплат.

Подробная информация о действующих мерах размещена на сайте регионального министерства социальной политики. 

Поддержка семей с детьми является одним из ключевых направлений нового национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина. Проект стал продолжением предыдущих нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает широкий спектр мер, направленных на развитие института семьи, поддержку старшего поколения, улучшение доступности и качества медицинской помощи.

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Теги:
демография Нацпроект Семья
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