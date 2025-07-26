Штаб по демографической политике создан в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании регионального штаба по демографической и семейной политике. Новый коллегиальный орган займется координацией усилий по выстраиванию единой государственной политики в этой сфере и укреплению межведомственного взаимодействия. Основной задачей штаба станет реализация программы "Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024-2027 годы)", уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Заместителем председателя штаба назначен вице-губернатор Андрей Гнеушев, а функции секретаря возложены на министра социальной политики региона Игоря Седых. В состав штаба также вошли замгубернатора Олег Беркович, Егор Поляков, Андрей Саносян и Андрей Чечерин, спикер Законодательного собрания области Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлев. От федеральных структур в работе примут участие депутат Госдумы Роман Любарский и сенатор Ольга Щетинина.

Всего в состав штаба вошли более 30 человек — представители федеральной, региональной и муниципальной власти, руководители вузов, медицинских учреждений и НКО Нижегородской области.

Заседания штаба будут проходить не реже одного раза в год, первое состоится уже этой осенью. Экспертам предстоит оценивать эффективность реализуемых инициатив, а также вырабатывать предложения по их совершенствованию.

"Мы выстраиваем в регионе системный, семейноцентричный подход к принятию управленческих решений. Органы власти, учреждения и организации должны работать так, чтобы семьи и дети всегда чувствовали поддержку, могли легко получить помощь в самых разных жизненных ситуациях. Уже сейчас, в начале Пятилетия семьи, запускаем масштабный пакет мер для поддержки семей с детьми. На реализацию этих инициатив выделяются беспрецедентные объемы финансирования", — заявил Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве социальной политики, для повышения привлекательности региона для жизни, создания семьи и рождения детей в области реализуется программа "ОСНОВА – нижегородский проект жизни", разработанная при поддержке АНО "Институт демографического развития".

Среди ключевых мер — финансовая поддержка: региональный семейный капитал (родительский основной доход), положенный каждой семье при рождении ребенка, и подарок новорожденному — электронный сертификат на приобретение необходимых детских товаров от местных производителей.

Также в регионе реализуются инициативы нового нацпроекта "Семья", разработанного Минтрудом России. Среди них — единовременные выплаты беременным студенткам очной формы обучения, прокат вещей первой необходимости для младенцев, запуск проекта "социальная няня" и другие меры.

Отдельное внимание в рамках программы "ОСНОВА" уделено развитию системы здравоохранения. В регионе появится первый государственный центр ЭКО, будут работать женские, мужские и детские центры репродуктивного здоровья, внедряется система комплексного доабортного консультирования. Эти и другие инициативы реализуются в рамках проекта "Семейный квартал".

По поручению губернатора в регионе также поддержат социально ответственный бизнес. Разрабатываются инициативы по предоставлению налоговых льгот компаниям, внедряющим собственные программы поддержки материнства и детства.

Напомним, национальный проект "Семья" стартовал в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он стал логическим продолжением проектов "Демография" и "Культура" и включает в себя семь федеральных направлений: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".