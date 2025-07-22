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Общество

Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России

24 июля 2025 11:10  [83] Общество
Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России

Нижегородская область заняла первое место в России по уровню финансовой поддержки семей при рождении детей. Регион предлагает рекордные суммы за первенца, второго и третьего ребенка, значительно опережая остальные субъекты страны. Об этом говорится в анализе данных АНО "Института демографического развития" проведенных изданием URA.RU.

Подчеркивается, что материнский капитал за рождение ребенка действует по всей России, однако размер дополнительной поддержки в разных регионах существенно отличается: где-то семьи получают всего 25 тысяч рублей, а в других субъектах сумма может достигать одного миллиона.

В Нижегородской области при рождении первого ребенка выплачивают 360 тысяч рублей. Это самая высокая сумма среди всех 15 регионов, где предусмотрены выплаты за первенца. Для сравнения, минимальная поддержка в других субъектах составляет всего 25–45 тысяч рублей. В среднем же, регионы платят около 80 тысяч. В пяти субъектах размер выплат варьируется от 150 тысяч до 212 тысяч рублей.  

Самые высокие выплаты в Нижегородской области и за рождение второго ребенка. Семьи получают до 800 тысяч рублей. В большинстве других регионов, а всего такая поддержка оказывается в 21 субъекте, сумма колеблется в пределах 150–250 тысяч рублей. А в некоторых и вовсе не достигает и 50 тысяч.

Лидирует Нижегородская область и по объёму материальной помощи при рождении третьего ребенка (1 миллион рублей). Это крупнейшая выплата в России. Ближайшие к ней показатели — в Ямало-Ненецком автономном округе (500 тысяч рублей) и Якутии (около 433 тысяч рублей). Всего же 55 регионов предлагают единовременные выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Средний размер составляет до 175 тысяч рублей, а минимальный - 50 тысяч рублей.

"Таким образом, в 2025 году разница между минимальной и максимальной выплатой за третьего ребенка в российских регионах достигает 950 000 рублей", - отмечает издание.  

Напомним, что 2025-2030 годы по решению губернатора Глеба Никитина объявлены Пятилетием семьи в Нижегородской области. В рамках программы разработан беспрецедентный комплекс мер поддержки. Главная финансовая мера направлена на поддержку семей, в которых рождается ребёнок. В сочетании с федеральным материнским капиталом сумма на одного ребёнка может достигать 1 млн рублей. При рождении третьего и последующих детей средства полностью предоставляются из регионального бюджета. 

С 1 июля родители также получат "Подарок новорожденному" — электронный сертификат на 20 тысяч рублей от губернатора, который можно использовать для покупки товаров от нижегородских производителей.

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Теги:
демография Рождаемость Семья
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