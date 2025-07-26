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Общество

Клещи продолжают атаковать нижегородцев: уже 7,5 тысячи пострадавших

01 августа 2025 10:22  [142] Общество
Клещи продолжают атаковать нижегородцев: уже 7,5 тысячи пострадавших

В Нижегородской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 7494 человека, включая 2201 ребёнка. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 31 июля 2025 года.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 49 муниципалитетах области, а также в восьми районах Нижнего Новгорода.

Среди мест, где чаще всего происходят укусы, лидируют садовые и огородные участки — на них пришлось 22% всех обращений. Столько же случаев зафиксировано в сельской местности.

18% укусов произошли в лесах, 16% — на придомовых территориях. Ещё по 3% случаев зарегистрировано на кладбищах и в парках и скверах. Отдельные инциденты произошли на пляжах, в санаториях и других общественных местах.

Исследования показали, что 0,3% клещей в регионе заражены вирусом клещевого энцефалита. При этом 15,7% переносят боррелии, 1,5% — анаплазмы, а 0,4% — эрлихии.

С начала года в области выявлен 81 случай иксодового клещевого боррелиоза, из них пятеро заболевших — дети.

В рамках профилактики клещевого энцефалита прививки уже сделали 9208 человек, включая 1335 детей. Специалисты продолжают напоминать о важности вакцинации и соблюдения мер защиты при посещении природных территорий.

Ранее стало известно, в каких районах Нижегородской области клещи чаще всего нападают на людей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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