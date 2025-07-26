Полиция нашла вандалов, разбивших остановки в центре Богородска

Правоохранители установили личности нарушителей, повредивших новые автобусные павильоны в Богородске. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.
Напомним, инцидент произошёл в минувшие выходные. Неизвестные на тот момент лица разбили стекла в недавно установленных остановочных комплексах, расположенных в центральной части города.
Эти павильоны были смонтированы в рамках масштабного благоустройства, проведённого в 2024 году. После акта вандализма администрация города направила в полицию три заявления.
По одному из случаев было принято решение не возбуждать уголовное дело из-за незначительного материального ущерба.
В ходе проверки сотрудники полиции смогли установить личности причастных к происшествию. В настоящее время проводятся дальнейшие необходимые оперативные мероприятия, по итогам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных, а также их родителей, к ответственности.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли виновных в повреждении почти 20 автомобилей в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде.
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