Полиция нашла вандалов, разбивших остановки в центре Богородска Происшествия

Правоохранители установили личности нарушителей, повредивших новые автобусные павильоны в Богородске. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.

Напомним, инцидент произошёл в минувшие выходные. Неизвестные на тот момент лица разбили стекла в недавно установленных остановочных комплексах, расположенных в центральной части города.

Эти павильоны были смонтированы в рамках масштабного благоустройства, проведённого в 2024 году. После акта вандализма администрация города направила в полицию три заявления.

По одному из случаев было принято решение не возбуждать уголовное дело из-за незначительного материального ущерба.

В ходе проверки сотрудники полиции смогли установить личности причастных к происшествию. В настоящее время проводятся дальнейшие необходимые оперативные мероприятия, по итогам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных, а также их родителей, к ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли виновных в повреждении почти 20 автомобилей в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде.