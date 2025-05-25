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Происшествия

Неадекватный нижегородец разбил стеклянную дверь многоэтажки на Оранжерейной

02 июня 2025 16:22  [121] Происшествия
Неадекватный нижегородец разбил стеклянную дверь многоквартирного дома

Фото: телеграм-канал "Кстати..."

Житель Нижнего Новгорода так сильно хотел попасть в многоквартирный дом на улице Оранжерейной в Советском районе, что сломал входную дверь. Об этом сообщает телеканал "Кстати…" (16+).

Мужчина отчаянно атаковал входную группу многоэтажки. Вероятно, он рассчитывал на то, что проход откроется, либо же планировал вырвать дверь "с корнем".

После очередной попытки неадеквата стеклянная дверь все же не выдержала натиска и разбилась вдребезги.

Сразу после случившегося мужчина почему-то просто ушел.

Ранее сообщалось, что неизвестные разгромили сквер на центральной площади города Бор в Нижегородской области.

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Теги:
Вандализм дома Советский район
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