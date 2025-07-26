"Зарплату родителя" после рождения ребенка выбрали 84% нижегородских семей Общество

Фото: Сергей Ловырев

С 1 июля в Нижегородской области 84% получателей регионального семейного (материнского) капитала остановили свой выбор на ежемесячной выплате в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Такой формат поддержки, получивший название "родительская зарплата", выплачивается в течение трех лет.

В АНО "Институт демографического развития Нижегородской области" напомнили, что мера реализуется в рамках программы "Родительский основной доход "Основа"" и соответствует целям национального проекта "Семья". Программа стала одной из ключевых инициатив в Пятилетие семьи, объявленное в регионе.

Общая сумма поддержки на одного ребенка может достигать 1 млн рублей, включая региональные и федеральные выплаты. Семьи могут выбрать, как получить средства: единовременной суммой или ежемесячно. Такой подход дает родителям свободу в планировании расходов.

Получать "родительский доход" может каждая семья, где появился ребенок — без учета уровня дохода. Главное условие — наличие регистрации (постоянной или временной) у матери и ребенка в Нижегородской области и официальная регистрация рождения в органах ЗАГС региона.

По словам директора Института демографического развития Евгения Журавлева, первый месяц работы программы показал высокий интерес семей к формату регулярных выплат. Он отметил, что такая поддержка помогает легче планировать семейный бюджет и сразу создавать комфортные условия для жизни с ребенком.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подчеркивал, что воспитание детей является ответственной и важной работой. Он называл родительство настоящей профессией, а значит, по его словам, и "зарплата у родителей тоже должна быть".

Формат выплат можно адаптировать в зависимости от очередности рождения детей: возможны как ежемесячные перечисления, так и разовая целевая выплата, а также их комбинация. В случае рождения двойни или детей с небольшой разницей в возрасте выплаты могут накладываться и суммироваться.

При рождении первого ребенка "зарплата родителя" составляет 360 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей в месяц в течение трех лет. С учетом федерального маткапитала общая сумма достигает 1 млн рублей. При появлении второго ребенка семья может выбрать: получать 22 222 рубля ежемесячно в течение трех лет либо взять сразу 500 тыс. рублей и дополнительно по 20 тыс. в течение 15 месяцев. Недостающая часть до миллиона компенсируется из федерального бюджета.

С третьего ребенка полная сумма поддержки — 1 млн рублей — предоставляется из регионального бюджета. Многодетные семьи могут выбрать: единовременную выплату в 700 тыс. рублей и по 30 тыс. рублей в течение 10 месяцев или получать 30 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет. Начиная с четвертого ребенка также предлагается выбор: 1 млн рублей сразу либо по 30 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет.

Деньги, выплачиваемые в виде "зарплаты родителя", поступают на банковскую карту и могут использоваться на любые нужды семьи — от покупки лекарств до поездок и праздничных мероприятий. Целевые выплаты предназначены для крупных расходов — таких как погашение ипотеки, обучение в вузах и колледжах, покупка автомобиля, жилья, строительство (включая долевое), а также газификация дома.

Программа "Родительский основной доход" была разработана на основе данных исследования, проведенного Институтом демографического развития в 2024 году. В опросе 62% нижегородцев выразили предпочтение ежемесячным выплатам до совершеннолетия ребенка вместо единовременных. Новый формат как раз учитывает эти пожелания, предоставляя семьям гибкие условия и широкий выбор направлений расходования средств.

Ранее сообщалось, что нижегородская семья воспользовалась новым электронным сертификатом "Подарок новорожденному".