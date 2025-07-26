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Общество

Медвежья охота стартует в Нижегородской области с 1 августа

01 августа 2025 12:00  [129] Общество
Медвежья охота стартует в Нижегородской области с 1 августа

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 1 августа в Нижегородской области открывается сезон охоты на бурого медведя. Он продлится до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно действующим правилам, охотиться разрешено только на взрослых особей. Добыча медведей младше одного года, а также самок, сопровождаемых медвежатами текущего года рождения, строго запрещена.

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев подчеркнул, что отстрел животных осуществляется в рамках утвержденных лимитов и региональных квот. Такой подход позволяет сохранять популяцию и рационально использовать природные ресурсы.

В этом году установлен лимит на добычу 399 медведей, из которых 17 обитают в общедоступных охотничьих угодьях. Получить разрешение на охоту в этих зонах можно только через жеребьевку. Она пройдет 7 августа в онлайн-формате на платформе "Цифровой лес".

Как пояснили в ведомстве, победители будут определены случайным образом с помощью генератора чисел. Участвовать смогут охотники, подавшие заявки на общих основаниях, а также те, кто принимал участие в биотехнических мероприятиях.

По данным государственного мониторинга, численность медведей в регионе продолжает расти. В 2024 году в нижегородских лесах зафиксировано 1 521 особь, тогда как в 2023 году — 1 448, а в 2022 — 1 347. Наибольшее количество медведей обитает в Варнавинском, Воскресенском, Ветлужском муниципальных округах и в городском округе Семеновский.

В министерстве напомнили, что незаконная добыча медведя влечет уголовную ответственность по статье 258 УК РФ. За убитого самца нарушителю придется возместить ущерб в размере 180 тысяч рублей, за самку — 300 тысяч рублей.

Кроме того, охотникам рекомендовано строго соблюдать требования пожарной безопасности. Во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить палы. При высоком классе пожарной опасности (IV–V) вводится полный запрет на посещение лесов.

За нарушение противопожарных правил в этот период предусмотрены серьезные штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч — для должностных лиц и до 1 миллиона — для юридических. При этом нарушитель обязан компенсировать ущерб, нанесенный лесному фонду. В случае уничтожения или повреждения леса по неосторожности может наступить уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу: 8 (831) 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее сообщалось, что почти 50 дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области.

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Теги:
Животные Минлесхоз Охота
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