"Ласточка" насмерть сбила 87-летнего мужчину под Нижним Новгородом

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В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели пожилого мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в следственном отделе на транспорте Центрального межрегионального СК России.
По предварительной информации, вечером 31 июля 2025 года на перегоне в районе 427-го километра Горьковской железной дороги, недалеко от переезда в районе населённого пункта Доскино, пожилой мужчина 1938 года рождения переходил железнодорожные пути в момент приближения электропоезда "Ласточка".
В результате наезда состава мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
В связи с произошедшим следственные органы начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ). Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе наличие предупредительных сигналов, техническое состояние переезда и действия машиниста.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. Днём 24 июля 2025 года на 434-м километре той же железной дороги также погиб мужчина, переходивший пути и попавший под поезд.
Следователи призывают граждан быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий.
Ранее сообщалось, что грузовой поезд под Нижним Новгородом насмерть сбил женщину.
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