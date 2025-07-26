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Происшествия

"Ласточка" насмерть сбила 87-летнего мужчину под Нижним Новгородом

01 августа 2025 12:18  [106] Происшествия
Ласточка насмерть сбила 87-летнего мужчину под Нижним Новгородом

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели пожилого мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в следственном отделе на транспорте Центрального межрегионального СК России.

По предварительной информации, вечером 31 июля 2025 года на перегоне в районе 427-го километра Горьковской железной дороги, недалеко от переезда в районе населённого пункта Доскино, пожилой мужчина 1938 года рождения переходил железнодорожные пути в момент приближения электропоезда "Ласточка".

В результате наезда состава мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В связи с произошедшим следственные органы начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ). Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе наличие предупредительных сигналов, техническое состояние переезда и действия машиниста.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. Днём 24 июля 2025 года на 434-м километре той же железной дороги также погиб мужчина, переходивший пути и попавший под поезд.

Следователи призывают граждан быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд под Нижним Новгородом насмерть сбил женщину.

 

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Теги:
несчастный случай поезд Следственное управление
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