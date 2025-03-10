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Происшествия

Поезд насмерть сбил мужчину в Нижегородской области

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Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижегородской области ведется проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Расследование организовано Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в рамках проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).  

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 11 марта 2025 года на перегоне Глазов – Кожиль Горьковской железной дороги. Поезд наехал на местного жителя, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.  

Следователи транспортного управления СК проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Устанавливаются причины случившегося и возможные нарушения в работе железнодорожного транспорта.

Напомним, что 9 марта под электропоезд в Нижегородской области попал 46-летний мужчина. Он также скончался.

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Теги:
несчастный случай поезд СК РФ
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