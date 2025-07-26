Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

На "Региональном портале медицинских услуг" начал работу новый цифровой инструмент — сервис "Лист ожидания", с помощью которого жители Нижегородской области теперь могут встать в электронную очередь на приём к врачам базовых специальностей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Сервис охватывает широкий круг специалистов: терапевтов, педиатров, стоматологов, хирургов, гинекологов, отоларингологов, фтизиатров, психиатров, наркологов и офтальмологов.

Если в расписании врача отсутствует свободное или удобное время, пациент может оставить заявку в "Листе ожидания". При появлении подходящего времени система автоматически уведомит пациента через push-уведомление или электронную почту, указанную при регистрации.

Для доступа к сервису необходимо авторизоваться на "Портале пациента" через портал "Госуслуги" — вход осуществляется с использованием логина и пароля. Для корректной работы рекомендуется использовать российские почтовые сервисы.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что новая функция значительно упрощает процесс записи на приём.

"Пользоваться сервисом можно самостоятельно — достаточно нажать кнопку "Встать в очередь" на портале. После распределения заявок расписание становится доступным для записи другим пациентам", — пояснила министр.

Цифровизация здравоохранения входит в приоритеты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Новые цифровые инструменты позволяют в реальном времени контролировать качество и скорость оказания медицинской помощи, а также своевременно сигнализировать о возможных задержках руководству поликлиник и профильным подразделениям минздрава.

Для удобства медицинского персонала в интерфейсе сервиса реализована цветовая индикация заявок. Если пациент ожидает назначения более трёх дней, его заявка меняет цвет с зелёного на оранжевый, а при ожидании свыше недели — становится красной. Это помогает администраторам быстро реагировать на задержки и принимать управленческие решения.

Разработкой сервиса занимался Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) минздрава региона. Директор учреждения Татьяна Антохова сообщила, что перед запуском система прошла тестирование во всех медицинских организациях области. Оно продолжалось более месяца и позволило устранить технические недочёты.

"Запуск электронной очереди стал одним из самых ожидаемых нововведений портала. Многие участники пилотного проекта благодарили за удобство и эффективность сервиса", — рассказала Антохова.

Также уточняется, что неотложная медицинская помощь продолжает оказываться без предварительной записи — в экстренных случаях, при обращении в приёмный покой или вызове скорой помощи.

Если врач временно недоступен из-за отпуска или болезни, система автоматически предложит пациента другому специалисту. Кроме того, если кто-то отказывается от своего времени приёма, уведомление о появлении свободного слота поступит следующему в очереди.

В минздраве просят нижегородцев не дублировать запись на приём через разные платформы. Если пациент сначала встал в "Лист ожидания", а затем записался к врачу через портал "Госуслуги" и посетил приём, его заявка автоматически аннулируется. Также из очереди удаляются те, кто трижды отказался от предложенного времени. Эти меры позволяют поддерживать эффективность сервиса и избегать перегрузки.

Напомним, цифровизация системы здравоохранения – одна из ключевых задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Михаил Мурашко обсудили развитие системы здравоохранения в Нижегородской области.