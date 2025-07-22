Более 305 тысяч нижегородцев охватило диспансерное наблюдение в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года более 305 тысяч нижегородцев прошли диспансерное наблюдение в системе обязательного медицинского страхования. Такие данные территориального фонда ОМС Нижегородской области привел в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Наибольшее число пациентов — свыше 187 тысяч человек — наблюдались по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Более 50 тысяч проходят регулярные обследования и лечение из-за сахарного диабета. Также под наблюдением находятся 27 тысяч жителей с онкологическими диагнозами и около 13 тысяч — с патологиями органов дыхания.

Никонов объяснил, что диспансерное наблюдение, в отличие от диспансеризации, включает в себя регулярные консультации специалистов, профилактические осмотры, диагностические процедуры, а также амбулаторное и стационарное лечение. Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС. Уточнить сроки и особенности диспансерного наблюдения можно в поликлинике по месту жительства или в страховой компании, указанной в полисе.

Ранее сообщалось, что почти 630 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году.