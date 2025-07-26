Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2025 18:04  [2] Владимир Путин подписал закон о борьбе с борщевиком
31 июля 2025 17:57  [39] Жильцы дома на улице Витебской второй год жалуются на затопленный двор
31 июля 2025 17:40  [77] Никитин заявил о выделении денег на онкоцентр в Нижнем Новгороде
31 июля 2025 17:37  [65] Награду для доноров учредили в Нижегородской области
31 июля 2025 16:56  [121] Размер госпошлин для водителей и мигрантов вырастет в Нижегородской области
31 июля 2025 16:49  [94] 143 нижегородца стали участниками проекта «СВОё дело»
31 июля 2025 16:40  [110] Более половины участков тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошли испытания на прочность
31 июля 2025 16:27  [129] Андрей Самсонов: "Необходимость в МАХ возникла на государственном уровне"
31 июля 2025 16:20  [129] Переход нижегородских школ в МАХ с 1 сентября глазами экспертов
31 июля 2025 16:05  [156] Депутаты ЗСНО утвердили кандидатуры для присвоения целого ряда почетных званий
Общество

Никитин заявил о выделении денег на онкоцентр в Нижнем Новгороде

31 июля 2025 17:40  [77] Общество
Никитин заявил о выделении денег на онкоцентр в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о выделении финансирования на возведение нового онкологического центра на улице Родионова. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами регионального парламента 31 июля. 

По его словам, проект уже получил поддержку на федеральном уровне, необходимые средства для реализации направлены.

Как уточнил Никитин в своем телеграм-канале, строительство медучреждения станет частью масштабной инициативы под названием "Город здоровья". Она предусматривает объединение территорий больницы имени Н.А. Семашко и областного онкодиспансера в единый медицинский кластер.

По планам региональных властей, новая инфраструктура позволит значительно повысить качество и доступность помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Напомним, что строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение онкология Строительство
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2025 14:35  [158] Более 5 млрд рублей направят на обновление нижегородских поликлиник и ФАПов
13 мая 2025 17:55  [788] Минстрой разрешил строительство поликлиники в Новой Кузнечихе
08 февраля 2025 09:00  [1838] Крупнейший центр амбулаторной онкопомощи открылся в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных