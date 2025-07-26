Никитин заявил о выделении денег на онкоцентр в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о выделении финансирования на возведение нового онкологического центра на улице Родионова. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами регионального парламента 31 июля.

По его словам, проект уже получил поддержку на федеральном уровне, необходимые средства для реализации направлены.

Как уточнил Никитин в своем телеграм-канале, строительство медучреждения станет частью масштабной инициативы под названием "Город здоровья". Она предусматривает объединение территорий больницы имени Н.А. Семашко и областного онкодиспансера в единый медицинский кластер.

По планам региональных властей, новая инфраструктура позволит значительно повысить качество и доступность помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Напомним, что строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей.