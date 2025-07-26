Администрация Канавина пообещала проверить затопленный двор на Витебской Общество

Фото: Александр Воложанин

В Канавинском районе Нижнего Новгорода назначена дополнительная проверка состояния территории у дома №52 на улице Витебской, которую затапливает после каждого ливня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в районной администрации.

По информации ведомства, проблема с подтоплениями известна и связана с отсутствием системы ливневого водоотвода, а также с конструктивными особенностями самого дома и прилегающей территории.

"Подтопления возникают после сильных осадков, поскольку на участке не предусмотрены ливневые колодцы", — пояснили в администрации.

По итогам проверки управляющая компания, обслуживающая этот дом, получит обновленные рекомендации по устранению проблемы и организации водоотведения.

Тем временем по всему району, включая другие части Нижнего Новгорода, продолжается работа спецтехники по откачке воды, скопившейся после проливных дождей.

Жители Канавинского района могут оставить заявки на откачку воды по следующим телефонам: 435-86-17, 435-86-18 — районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог; 267-10-97 — диспетчерская служба МБУ "Дорожник"; 268-10-00 — управляющая компания Канавинского района.

Ранее сообщалось, что расчистку участков обводного канала продолжают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.