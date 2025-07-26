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Общество

Власти установили сроки восстановления усадьбы Щелокова в Нижнем Новгороде

01 августа 2025 14:48  [75] Общество
Власти установили сроки восстановления усадьбы Щелокова в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

Сроки реставрации усадьбы М.Н. Щелокова, расположенной в историческом центре Нижнего Новгорода на улице Студеной, 10 лит. Б официально определены.

Согласно приказу №31, подписанному руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 31 июля 2025 года, восстановление объекта культурного наследия пройдет в несколько этапов.

До 4 июня 2026 года собственник обязан получить задание на проведение работ по сохранению памятника. К 4 июня 2027 года необходимо завершить разработку проектной документации по реставрации здания.

Завершение всех восстановительных мероприятий предписано осуществить не позднее 4 июня 2029 года.

Контроль за выполнением обязательств собственника данного ОКН будет осуществляться ведомством, говорится в тексте документа.

Ранее администрация Нижнего Новгорода обозначила планы по расселению усадьбы Щелокова: здание официально признано аварийным. Также сообщалось, что власти Нижнего Новгорода в 2025-2027 годах планируют расселить несколько аварийных домов в Нижегородском районе.

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Теги:
Нижегородский район ОКН Реставрация
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