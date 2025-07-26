Власти установили сроки восстановления усадьбы Щелокова в Нижнем Новгороде

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Сроки реставрации усадьбы М.Н. Щелокова, расположенной в историческом центре Нижнего Новгорода на улице Студеной, 10 лит. Б официально определены.
Согласно приказу №31, подписанному руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 31 июля 2025 года, восстановление объекта культурного наследия пройдет в несколько этапов.
До 4 июня 2026 года собственник обязан получить задание на проведение работ по сохранению памятника. К 4 июня 2027 года необходимо завершить разработку проектной документации по реставрации здания.
Завершение всех восстановительных мероприятий предписано осуществить не позднее 4 июня 2029 года.
Контроль за выполнением обязательств собственника данного ОКН будет осуществляться ведомством, говорится в тексте документа.
Ранее администрация Нижнего Новгорода обозначила планы по расселению усадьбы Щелокова: здание официально признано аварийным. Также сообщалось, что власти Нижнего Новгорода в 2025-2027 годах планируют расселить несколько аварийных домов в Нижегородском районе.
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