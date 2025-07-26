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ЗСНО отклонило предложение снизить возраст водителей автобусов

01 августа 2025 15:03  [122]
ЗСНО отклонило предложение снизить возраст водителей автобусов

Фото: Александр Воложанин

Законодательное собрание Нижегородской области не поддержало инициативу о снижении минимального возраста для водителей пассажирских автобусов.

Вопрос рассматривался на заседании 31 июля. Депутаты обсуждали проект обращения в правительство России о возвращении системы профессиональной подготовки водителей автобусов на базе колледжей.

Одним из ключевых пунктов инициативы было предложение допускать к работе водителей с 19 лет вместо нынешних 21 года, а также отменить обязательное требование о наличии стажа управления транспортом других категорий.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин выразил сомнение в целесообразности снижения возрастного порога. Его точку зрения поддержал депутат Александр Шаронов, который также выступил против отмены требования о годичном стаже.

В свою очередь, председатель комитета по транспорту ЗСНО Владимир Солдатенков уточнил, что изменения касаются исключительно тех водителей, которые имеют профильное образование.

Несмотря на актуальную проблему нехватки водительских кадров — в регионе не хватает более 1400 водителей автобусов — депутаты приняли решение отправить обращение на доработку. Документ был принят за основу, но его окончательное содержание еще предстоит пересмотреть.

Ранее сообщалось, что нижегородцы недовольны качеством работы общественного транспорта.

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Теги:
автобусы Законодательное собрание Общественный транспорт
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