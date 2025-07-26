Что произойдет с общественным транспортом Нижнего Новгорода в августе Общество

В августе нижегородцев ожидают масштабные перемены в сфере общественного транспорта. В городе и области появятся новые маршруты, некоторые автобусы изменят схемы движения, а часть рейсов подорожает или временно останется на альтернативных маршрутах. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала актуальную информацию о предстоящих изменениях.

С 1 августа в Нижнем Новгороде начнет работу новый автобусный маршрут № 171. Он соединит микрорайон Верхние Печеры с жилым комплексом "Окский берег". Изначально запуск планировали еще в июне, однако не удалось найти перевозчика. Конкурс дважды признавался несостоявшимся, и только с третьей попытки удалось заключить договор с компанией ООО "Конка". На линии будут работать шесть автобусов среднего класса.

Также с 1 августа возобновится движение нижегородского трамвая № 27. Он был временно отменен в мае из-за реконструкции трамвайной сети на пересечении улицы Кулибина. Теперь маршрут возвращается на линию.

В Дзержинске вновь начнет курсировать автобус № 28. Он соединяет завод имени Свердлова с предприятием АО "Канат". После длительного перерыва перевозчик был найден, и с 1 августа ООО "Столица-Авто" приступит к обслуживанию маршрута.

Некоторые изменения коснутся и пригородного железнодорожного сообщения. С 4 августа скорректируют расписание электропоезда № 6309 по маршруту Нижний Новгород — Вязники. Остановка на станции Галицкая увеличится до четырёх минут. Кроме того, посадка в первые два вагона состава производиться не будет.

На автобусном маршруте № 36 "Улица Долгополова — поселок Ближнеконстантиново" с 1 августа увеличится количество подвижного состава. Сейчас на линии работают пять автобусов, а с начала месяца их станет семь. Это позволит снизить интервалы движения и повысить комфорт пассажиров. В Центре развития транспортных систем пояснили, что решение связано с ростом популярности маршрута.

Одновременно с этим с 1 августа вырастет стоимость проезда на автобусах, следующих до Бора. Изменения затронут маршруты № 222т, 229, 236, 237, 237а и 245. Внутри городского округа Бор цена билета увеличится с 25 до 40 рублей. Междугородние рейсы будут стоить от 95 до 120 рублей в зависимости от расстояния.

По данным ЦРТС, автобус №42 продолжит движение по временной схеме до 3 августа. Это связано с продолжающимися аварийно-восстановительными работами на перекрестке улиц Сергиевской и Добролюбова. Изначально ограничения планировалось снять 30 июля, однако сроки были продлены. Пока что автобусы будут курсировать по улицам Ильинской и Добролюбова в обоих направлениях.

Ранее мы рассказывали о новых маршрутах, запущенных в Нижнем Новгороде в июле.