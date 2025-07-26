Маршрут Э-6 не изменят по просьбам нижегородцев

Министерство транспорта Нижегородской области прокомментировало обращение жителей микрорайона "Цветы", которые просили продлить маршрут электробуса Э-6 до площади Минина и Пожарского.
Ранее пользователи социальных сетей из "Цветов" и "Новой Кузнечихи" выразили недовольство работой электробусов. По их словам, на остановках часто не работают электронные табло — они либо "зависают", либо показывают неверное время прибытия транспорта.
В ответ на эти обращения представители регионального минтранса сообщили, что продление маршрута Э-6 в настоящее время не рассматривается.
Также в ведомстве пояснили, что сбои в работе информационных табло могут быть вызваны техническими неполадками. В частности, причиной могут стать перебои в передаче данных из-за нестабильной работы навигационного оборудования и снижения качества сигнала сотовых вышек.
"Из-за сбоев в работе мобильного интернета и снижения уровня сигнала сотовых вышек возможны перебои в передаче навигационных данных", — отметили в минтрансе.
Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород поступят новые электробусы.
Также сообщалось о запуске нового электробусного маршрута из ЖК "Цветы" до Нагорного микрорайона.
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