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Общество

Маршрут Э-6 не изменят по просьбам нижегородцев

31 июля 2025 09:15  [3] Общество
Маршрут Э-6 не изменят по просьбам нижегородцев

Министерство транспорта Нижегородской области прокомментировало обращение жителей микрорайона "Цветы", которые просили продлить маршрут электробуса Э-6 до площади Минина и Пожарского.

Ранее пользователи социальных сетей из "Цветов" и "Новой Кузнечихи" выразили недовольство работой электробусов. По их словам, на остановках часто не работают электронные табло — они либо "зависают", либо показывают неверное время прибытия транспорта.

В ответ на эти обращения представители регионального минтранса сообщили, что продление маршрута Э-6 в настоящее время не рассматривается.

Также в ведомстве пояснили, что сбои в работе информационных табло могут быть вызваны техническими неполадками. В частности, причиной могут стать перебои в передаче данных из-за нестабильной работы навигационного оборудования и снижения качества сигнала сотовых вышек.

"Из-за сбоев в работе мобильного интернета и снижения уровня сигнала сотовых вышек возможны перебои в передаче навигационных данных", — отметили в минтрансе.

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород поступят новые электробусы.

Также сообщалось о запуске нового электробусного маршрута из ЖК "Цветы" до Нагорного микрорайона.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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