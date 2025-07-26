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Общество

Знаменитый нижегородский ретропоезд нарекли "Муромцем"

01 августа 2025 16:51  [89] Общество
Ретропоезд на паровой тяге получил имя Муромец по итогам народного голосования

Фото: пресс-служба ГЖД

Новый ретропоезд Горьковской железной дороги теперь носит имя "Муромец" — такое название выбрали участники финального этапа народного голосования. Состав, ведомый паровозом модели 9П №18430, курсирует по маршруту между станциями Нижний Новгород-Московский и Нижний Новгород-Сортировочный.

Имя «Муромец» набрало подавляющее большинство голосов — за него проголосовали 76% подписчиков телеграм-канала "ПроГЖД". Это позволило ему уверенно обойти шесть других предложенных вариантов. Такое решение участники объяснили стремлением подчеркнуть историческую связь с городом Муром, где в 1951 году на заводе имени Дзержинского был произведён этот локомотив.

Автором победившего названия стала Ирина Торопова. В благодарность за участие она получит памятные подарки от Горьковской магистрали.

На протяжении почти 30 лет — с 1996 по 2024 годы — этот паровоз находился на открытой экспозиционной площадке проекта «Паровозы России». В 2024 году его отправили на капитальный ремонт, после чего железнодорожники полностью восстановили его техническое состояние и вернули к эксплуатации.

Локомотивы типа 9П выпускались с 1935 по 1957 годы на предприятиях в Коломне, Новочеркасске и Муроме. Обладая мощностью 320 лошадиных сил, максимальной скоростью 35 км/ч и массой свыше 55 тонн, они эффективно справлялись с маневровыми работами как на железных дорогах, так и на промышленных объектах. В частности, их использовали для подачи вагонов-ковшей под заливку жидкого чугуна.

Очередной рейс ретропоезда состоялся накануне — 31 июля. В рамках экскурсионной поездки дети посетили Царский павильон на вокзале Нижнего Новгорода, где узнали о его архитектуре и истории создания. На станции Нижний Новгород-Сортировочный школьники побывали в Музее истории и развития ГЖД, а также на площадке "Паровозы России", где познакомились с наследием Горьковской магистрали в интерактивном формате.

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Теги:
ГЖД поезд
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