700 тысяч пассажиров перевезла нижегородская "Городская электричка" за полгода

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Около 700 тысяч человек воспользовались маршрутами "Городской электрички" в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.
Для пассажиров, оплачивающих проезд транспортной картой "Ситикард", действует пересадочный тариф "электронный кошелек 60 и 90 минут" на участках, расположенных в пределах городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Н.Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).
Электрички курсируют по Сормовскому и Приокскому направлению. Наибольшей популярностью пользуется первая Сормовская линия, связывающая железнодорожный вокзал со станцией Дубравная. В часы пик поезда отправляются каждые 15 минут. За шесть месяцев по этому маршруту перевезено 344 тысячи пассажиров.
Вторая Сормовская линия соединяет станции Починки и Варя. Здесь организовано тактовое движение: в утренние и вечерние часы (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) поезда отправляются каждые 30 минут, а в дневное время (с 10:00 до 14:00) — каждые 40 минут. За полгода услугами этой линии воспользовались 261,3 тысячи человек.
Приокская линия охватывает участок от вокзала Нижний Новгород до станции проспект Гагарина. В утренние часы пик (с 06:00 до 09:00) электрички отправляются каждый час. С января по июнь на этом направлении перевезено 79,2 тысячи пассажиров.
Ранее сообщалось, что новые остановки на маршрутах электричек в Нижегородской области появятся в июле.
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