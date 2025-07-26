Директором нижегородского филиала РТРС стал Вячеслав Ульященко

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С 1 августа Вячеслав Ульященко приступил к обязанностям директора филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр". Его представил коллективу первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов.
Как отметил Александр Золотов, новый руководитель обладает значительным управленческим опытом в системе РТРС, а также экспертными знаниями в сфере стратегического планирования с учетом отраслевой специфики и современных цифровых трендов.
Среди ключевых задач, поставленных перед Вячеславом Ульященко, — реализация государственной политики в сфере телерадиовещания и дальнейшее развитие инфокоммуникационной инфраструктуры региона.
В своем первом обращении к коллективу он подчеркнул, что Нижегородская область стабильно демонстрирует высокие результаты в сфере телевещания и FM-радио.
"Сохраняя и развивая лучшие профессиональные традиции работы филиала, планирую сосредоточиться на модернизации сети, повышении её надежности, укреплении взаимодействия с отраслевыми партнерами и реализации значимых социальных инициатив, направленных на благо жителей области", — подчеркнул Ульященко.
Вячеслав Ульященко окончил с отличием Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по специальности "Антикризисное управление". Является кандидатом экономических наук и имеет дополнительное образование в области стратегического менеджмента.
С 2009 года работает в структуре РТРС. Занимал должность заместителя директора Челябинского филиала, а ранее руководил финансово-экономическим направлением Томского филиала. Также преподавал в ТУСУРе на кафедре телевидения и управления радиотехнического факультета в должности доцента.
За профессиональные заслуги Вячеслав Ульященко был удостоен благодарности Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также получил региональные и корпоративные награды.
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