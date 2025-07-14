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Общество

Новым главврачом ЦРБ в Выксе стал Владимир Костюк

14 июля 2025 17:10  [49] Общество
В Выксунской центральной районной больнице сменилось руководство

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Выксунской центральной районной больнице сменилось руководство — учреждение возглавил Владимир Костюк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Нового руководителя коллективу официально представил первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников. Назначение поддержал и Профсоюз работников здравоохранения региона. По словам председателя организации Василия Приказнова, Владимир Костюк известен своей активной гражданской позицией.

"Он неоднократно принимал участие в гуманитарных поездках в зону СВО", — подчеркнул Приказнов.

Ранее сообщалось, что глава Шахунского округа Олег Дахно ушел в отставку.

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Теги:
Здравоохранение кадры Назначения
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