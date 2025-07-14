Новым главврачом ЦРБ в Выксе стал Владимир Костюк

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В Выксунской центральной районной больнице сменилось руководство — учреждение возглавил Владимир Костюк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Нового руководителя коллективу официально представил первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников. Назначение поддержал и Профсоюз работников здравоохранения региона. По словам председателя организации Василия Приказнова, Владимир Костюк известен своей активной гражданской позицией.
"Он неоднократно принимал участие в гуманитарных поездках в зону СВО", — подчеркнул Приказнов.
Ранее сообщалось, что глава Шахунского округа Олег Дахно ушел в отставку.
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