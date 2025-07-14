Глава Шахунского округа Олег Дахно ушел в отставку

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Руководитель местного самоуправления городского округа Шахунья Нижегородской области Олег Дахно досрочно сложил с себя полномочия. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации города.
Согласно опубликованной информации, решение об уходе с должности Дахно принял самостоятельно 30 июня. 10 июля совет депутатов округа утвердил прекращение его полномочий.
Исполняющим обязанности руководителя округа временно назначен Алексей Смирнов, ранее занимавший должность заместителя по муниципальной и информационной политике.
Ранее сообщалось, что Гульнара Биккулова возглавила нижегородский ИТ-университет "Неймарк".
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