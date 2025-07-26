Почти 7 000 нетрезвых водителей поймали в Нижегородской области Происшествия

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили почти 7 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, всего с признаками алкогольного или наркотического опьянения были остановлены 6920 автомобилистов. Из них у 6124 водителей факт опьянения был официально подтверждён. При этом 2630 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, что по закону приравнивается к признанию вины.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 796 задержанных уже ранее были лишены водительских прав за аналогичное правонарушение. Несмотря на это, они вновь сели за руль в нетрезвом виде.

Теперь этим гражданам грозит не административная, а уголовная ответственность. В ГИБДД подчеркнули, что работа по выявлению нетрезвых водителей будет продолжена в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года в Нижегородской области благодаря обращениям граждан на номер 112 полицейские задержали 252 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.