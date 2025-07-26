Прощание с доцентом ННГУ Алексеем Бабаевым пройдет 3 августа

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Руководитель Центра генетических коллекций лабораторных животных ННГУ имени Лобачевского Алексей Бабаев скончался ночью 1 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.
По словам коллег, Бабаев постоянно работал над собой и вдохновлял на это остальных. Он создавал атмосферу доверия и взаимовыручки, стремясь сплотить коллектив.
"Благодаря ему наш виварий получил мощный импульс к развитию. Многие идеи и проекты, которые сегодня стали реальностью, родились именно благодаря его вере в нас и наше дело", - сказали они.
Проститься (0+) с Алексеем Александровичем можно будет в крематории на улице Зайцева 3 августа с 10:00 до 12:00.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Бабаева.
Напомним, в конце июля 2025 года из жизни ушел нижегородский скульптор и автор "Веселой козы" Владимир Сидоров.
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