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Общество

Прощание с доцентом ННГУ Алексеем Бабаевым пройдет 3 августа

01 августа 2025 18:24  [105] Общество
Прощание с доцентом ННГУ Алексеем Бабаевым пройдет 3 августа

Фото: "Нижегородская правда"

Руководитель Центра генетических коллекций лабораторных животных ННГУ имени Лобачевского Алексей Бабаев скончался ночью 1 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

По словам коллег, Бабаев постоянно работал над собой и вдохновлял на это остальных. Он создавал атмосферу доверия и взаимовыручки, стремясь сплотить коллектив.

"Благодаря ему наш виварий получил мощный импульс к развитию. Многие идеи и проекты, которые сегодня стали реальностью, родились именно благодаря его вере в нас и наше дело", - сказали они.

Проститься (0+) с Алексеем Александровичем можно будет в крематории на улице Зайцева 3 августа с 10:00 до 12:00.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Бабаева.

Напомним, в конце июля 2025 года из жизни ушел нижегородский скульптор и автор "Веселой козы" Владимир Сидоров.

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Теги:
Некролог ННГУ
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