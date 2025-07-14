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Общество

Нижегородский онколог Наталья Юртаева скончалась в 39 лет

15 июля 2025 09:20  [709] Общество
Нижегородский онколог Наталья Юртаева скончалась в 39 лет

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

На 40-м году жизни скончалась врач-онколог Наталья Юртаева, сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, всю свою жизнь врач посвятила нижегородскому здравоохранению.

С 2011 года Наталья Юртаева работала в Нижегородском онкологическом диспансере, затем оказывала помощь пациентам в Борской ЦРБ, а с 2023 года работала в Кстовской центральной районной больнице.

Коллеги и пациенты вспоминают ее как внимательного, доброжелательного и уверенного специалиста, искренне переживавшего за здоровье каждого человека.

Церемония прощания с Натальей Юртаевой пройдет 15 июля в 11:00 в ритуальном зале Бугровского кладбища. Похоронят врача на старом Автозаводском кладбище.

Ранее сообщалось, что на 63-м году жизни скончался глава администрации города Заволжья и начальник территориального управления Сергей Кирилловский.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Некролог
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