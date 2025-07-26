Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается 2 августа.
Глава региона отметил, что десантники по праву считаются элитой российской армии и уже 95 лет с честью продолжают традиции "крылатой пехоты".
"Голубые береты — это не просто знак принадлежности к родам войск, а символ мужества, отваги и беззаветного служения Родине", — подчеркнул Никитин.
По его словам, десантники всегда были и остаются примером профессионализма, доблести и готовности в любой момент встать на защиту страны. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на бойцов ВДВ возлагались сложнейшие задачи — от захвата аэродромов в тылу противника до уничтожения стратегической инфраструктуры. Сегодня, отметил губернатор, воины-десантники демонстрируют такой же героизм.
Особые слова признательности Никитин адресовал ветеранам ВДВ. Он подчеркнул, что их боевой опыт и верность присяге играют важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении обороноспособности страны.
В завершение губернатор пожелал всем военнослужащим здоровья, благополучия и успехов в службе: "Пусть дома вас всегда ждут любящие семьи".
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