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Общество

Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

02 августа 2025 09:17  [116] Общество
Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается 2 августа.

Глава региона отметил, что десантники по праву считаются элитой российской армии и уже 95 лет с честью продолжают традиции "крылатой пехоты".

"Голубые береты — это не просто знак принадлежности к родам войск, а символ мужества, отваги и беззаветного служения Родине", — подчеркнул Никитин.

По его словам, десантники всегда были и остаются примером профессионализма, доблести и готовности в любой момент встать на защиту страны. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на бойцов ВДВ возлагались сложнейшие задачи — от захвата аэродромов в тылу противника до уничтожения стратегической инфраструктуры. Сегодня, отметил губернатор, воины-десантники демонстрируют такой же героизм.

Особые слова признательности Никитин адресовал ветеранам ВДВ. Он подчеркнул, что их боевой опыт и верность присяге играют важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении обороноспособности страны.

В завершение губернатор пожелал всем военнослужащим здоровья, благополучия и успехов в службе: "Пусть дома вас всегда ждут любящие семьи".

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Теги:
ВДВ Глеб Никитин Праздники
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