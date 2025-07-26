Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День ВДВ

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В Нижнем Новгороде 2 августа введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства региона.
Решение принято в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве пояснили, что мероприятия, приуроченные к празднованию Дня ВДВ, официально отнесены к числу массовых и согласованы с органами исполнительной власти области.
Ограничения распространяются только на торговые точки, расположенные непосредственно в зоне проведения праздничных мероприятий. В остальных районах города продажа алкогольной продукции продолжит осуществляться в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что муниципальные фонтаны продолжат работать в День ВДВ. С теми, кто захочет залезть в фонтан, планируется проводить профилактические беседы.
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