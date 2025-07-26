На Солнце обнаружены очаги активности, способные породить вспышки класса X

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На ближайшие выходные ученые прогнозируют повышенную вероятность крупных вспышек на Солнце, относящихся к уровням M и X. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По данным исследователей, усиление солнечной активности связано с появлением на видимой стороне светила двух новых активных областей, идентифицированных по скоплениям солнечных пятен.
Одна из них, под номером 4167, стремительно развивается и находится почти строго на линии "Солнце – Земля". Если рост этой области продолжится теми же темпами хотя бы в течение ближайших двух суток, она может перерасти в крупный активный центр, способный породить вспышки самого высокого класса X.
Вторая область, 4166, сформировалась раньше, однако ее развитие идет медленнее. Ученые считают, что потенциальные риски, связанные с этой зоной, значительно ниже.
Специалисты также отметили, что одновременное формирование двух удаленных друг от друга активных областей может указывать на начало глобального повышения солнечной активности.
Справочно: солнечные вспышки классифицируются по шкале рентгеновского излучения — от класса A до X. Каждый следующий уровень означает десятикратное увеличение мощности. Мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури.
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