15 млн рублей выделено на капремонт детской поликлиники №1 Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде планиурется капитальный ремонт помещений детской поликлиники №1, входящей в состав городской больницы №25 Автозаводского района. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Объект расположен по адресу: проспект Ленина, дом 100. Работы будут включать два этапа. Сначала победитель конкурса должен будет разработать и согласовать проектно-сметную документацию. После этого начнётся непосредственно капитальный ремонт здания.

Срок завершения всех работ установлен до 7 ноября 2025 года. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан соблюдать лечебно-охранительный режим, так как работы будут вестись в действующем медицинском учреждении.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 14,9 млн рублей. Из этой суммы на сам капитальный ремонт предусмотрено 14,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн.