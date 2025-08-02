15 млн рублей выделено на капремонт детской поликлиники №1 Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде планиурется капитальный ремонт помещений детской поликлиники №1, входящей в состав городской больницы №25 Автозаводского района. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Объект расположен по адресу: проспект Ленина, дом 100. Работы будут включать два этапа. Сначала победитель конкурса должен будет разработать и согласовать проектно-сметную документацию. После этого начнётся непосредственно капитальный ремонт здания.
Срок завершения всех работ установлен до 7 ноября 2025 года. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан соблюдать лечебно-охранительный режим, так как работы будут вестись в действующем медицинском учреждении.
Начальная максимальная цена контракта составляет почти 14,9 млн рублей. Из этой суммы на сам капитальный ремонт предусмотрено 14,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской в Нижнем Новгороде отремонтировали за 16 млн.
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