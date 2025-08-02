Обустроить безопасный проход к поликлинике №2 просят нижегородцы

Фото:
Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода обратилась к мэру Юрию Шалабаеву в комментарии под его постом во "ВКонтакте" с просьбой обратить внимание на отсутствие благоустроенного подхода к поликлинике №2 со стороны улицы Архитектурной.
По её словам, чтобы попасть в медучреждение от моста через реку Борзовку, людям приходится идти по грунтовке между домами №9 и №2/2, по газону или по отмостке здания. Она отметила, что дороги на этом участке никогда не было, а в непогоду путь превращается в грязное и опасное препятствие. Особенно сложно пройти зимой, когда на тропинке образуется гололёд.
Женщина прикрепила к комментарию фотографию, которая показывает, как дорога в поликлинику выглядит в ненастье.
В администрации Ленинского района подтвердили, что в курсе ситуации. В ближайшее время на место выедет комиссия, чтобы оценить обстановку и принять решение о возможных работах по благоустройству.
Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской капитально отремонтировали за 16 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+