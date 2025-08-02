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Общество

Обустроить безопасный проход к поликлинике №2 просят нижегородцы

03 августа 2025 17:18  [47] Общество
Обустроить безопасный проход к поликлинике №2 просят нижегородцы

Фото: Татьяна Садкова/"ВКонтакте"

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода обратилась к мэру Юрию Шалабаеву в комментарии под его постом во "ВКонтакте" с просьбой обратить внимание на отсутствие благоустроенного подхода к поликлинике №2 со стороны улицы Архитектурной.

По её словам, чтобы попасть в медучреждение от моста через реку Борзовку, людям приходится идти по грунтовке между домами №9 и №2/2, по газону или по отмостке здания. Она отметила, что дороги на этом участке никогда не было, а в непогоду путь превращается в грязное и опасное препятствие. Особенно сложно пройти зимой, когда на тропинке образуется гололёд.

Женщина прикрепила к комментарию фотографию, которая показывает, как дорога в поликлинику выглядит в ненастье. 

В администрации Ленинского района подтвердили, что в курсе ситуации. В ближайшее время на место выедет комиссия, чтобы оценить обстановку и принять решение о возможных работах по благоустройству.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской капитально отремонтировали за 16 млн рублей. 

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Теги:
Благоустройство Ленинский район
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