Ремонт дворов проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Выездную проверку благоустроенных придомовых территорий провели в Приокском районе Нижнего Новгорода. Там отремонтировали дворы на улице Жукова, 16 и проспекте Гагарина, 200.

На месте побывали мэр Юрий Шалабаев, глава района Михаил Шатилов, депутат городской думы Владимир Поддымников-Гордеев и местные жители.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде проводится комплексное благоустройство 275 дворов. Это на 54 объекта больше, чем годом ранее, и почти в десять раз больше по сравнению с показателями пятилетней давности.

Работы координируются районными администрациями, управляющими компаниями, ТСЖ и профильными городскими департаментами. Городские власти заявляют, что, несмотря на сжатые сроки и увеличившийся объем, благоустройство дворов идет в соответствии с графиком.

Комплексный ремонт включает асфальтирование проездов и тротуаров, установку бордюрного камня, а также обустройство парковочных карманов.

Ранее при проектировании домов не учитывалось нынешнее количество автомобилей, из-за чего жители часто паркуются на газонах. Это приводит к грязи в межсезонье и затрудняет уборку зимой. Теперь в рамках благоустройства создаются парковочные зоны по согласованию с жителями, чтобы обеспечить комфорт и автомобилистам, и пешеходам.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников сообщил, что в Приокском районе ведется строительство двух муниципальных проездов — на проспекте Гагарина, 180 и улице Арсеньева, 2.

На первом объекте уже выполнено 80% работ, уложено более 2 тысяч квадратных метров асфальта, установлены бордюры. На Арсеньева работы завершены полностью: заасфальтировано 580 квадратных метров проезда и 247 квадратных метров тротуара. Всего в городе планируется обустроить 40 проездов, завершить работы планируется до сентября.

Михаил Шатилов сообщил, что в этом году в районе благоустраиваются 17 дворов. По его словам, проезды расширяются, чтобы автомобили не мешали пешеходам, а зимой дороги можно было эффективно очищать с помощью техники. Все работы планируется завершить в срок.

Ранее сообщалось, что 13 дворов благоустроят в Канавинском районе в 2025 году.