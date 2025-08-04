Травмпункт в Советском районе Нижнего Новгорода изменил график на август

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В августе травмпункт Советского района на улице Бекетова, 8а все же продолжит работать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Режим работы останется круглосуточным, но с перерывами. Медучреждение уточнило скорректированный график.
Полностью закрыт травмпункт будет в следующие дни и часы:
В остальное время травмпункт продолжит работать в обычном режиме. На месте дежурят медсестра, травматолог и рентген-лаборант. Прием ведется как для взрослых, так и для детей.
В указанные периоды за медицинской помощью следует обращаться в травмпункты поликлиник № 50 (Приокский район) и № 21 (Нижегородский район) согласно их расписанию.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородцев страдают орфанными заболеваниями.
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