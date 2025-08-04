Травмпункт в Советском районе Нижнего Новгорода изменил график на август Общество

Фото: Александр Воложанин

В августе травмпункт Советского района на улице Бекетова, 8а все же продолжит работать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Режим работы останется круглосуточным, но с перерывами. Медучреждение уточнило скорректированный график.

Полностью закрыт травмпункт будет в следующие дни и часы:

с 7:00 2 августа до 7:00 3 августа,

с 7:00 до 20:00 5 августа,

с 7:00 7 августа до 7:00 8 августа,

с 20:00 8 августа до 7:00 9 августа,

с 20:00 20 августа до 7:00 21 августа,

с 7:00 23 августа до 7:00 24 августа.

В остальное время травмпункт продолжит работать в обычном режиме. На месте дежурят медсестра, травматолог и рентген-лаборант. Прием ведется как для взрослых, так и для детей.

В указанные периоды за медицинской помощью следует обращаться в травмпункты поликлиник № 50 (Приокский район) и № 21 (Нижегородский район) согласно их расписанию.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородцев страдают орфанными заболеваниями.