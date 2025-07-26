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Общество

Травмпункт в Советском районе приостанавливает работу на месяц

01 августа 2025 19:20  [97] Общество
Травмпункт в Советском районе приостанавливает работу на месяц

Фото: Александр Воложанин

В августе жители Советского района Нижнего Новгорода не смогут получить помощь травматолога в привычном месте — местный травмпункт временно прекратит работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

По его словам, такое решение принято региональным минздравом.

На период приостановки оказание как неотложной, так и плановой травматологической помощи взрослым пациентам будет организовано на базе травмпунктов двух других районов — Приокского и Нижегородского.

В травмпункте городской поликлиники № 50 (Приокский район, тел. 282-28-50, доб. 8) приём будет вестись в следующие дни и часы:

  • 8 августа с 20:00 до 9 августа 07:00
  • 13 августа с 08:00 до 14 августа 07:00
  • 16 августа с 07:00 до 17 августа 07:00
  • 20 августа с 20:00 до 21 августа 07:00
  • 22 августа с 20:00 до 23 августа 07:00
  • 23 августа с 07:00 до 24 августа 07:00
  • 25 августа с 20:00 до 26 августа 07:00
  • 27 августа с 20:00 до 28 августа 07:00

Травмпункт городской поликлиники № 21 (Нижегородский район, тел. 234-05-97) будет работать по следующему графику:

  • 2 августа с 07:30 до 3 августа 07:00
  • 5 августа с 07:30 до 5 августа 20:00
  • 7 августа с 07:30 до 8 августа 07:00
  • 10 августа с 07:00 до 11 августа 07:00
  • 17 августа с 07:00 до 18 августа 07:00
  • 30 августа с 07:00 до 31 августа 07:00

Ранее сообщалось, что электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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