Травмпункт в Советском районе приостанавливает работу на месяц

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В августе жители Советского района Нижнего Новгорода не смогут получить помощь травматолога в привычном месте — местный травмпункт временно прекратит работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
По его словам, такое решение принято региональным минздравом.
На период приостановки оказание как неотложной, так и плановой травматологической помощи взрослым пациентам будет организовано на базе травмпунктов двух других районов — Приокского и Нижегородского.
В травмпункте городской поликлиники № 50 (Приокский район, тел. 282-28-50, доб. 8) приём будет вестись в следующие дни и часы:
Травмпункт городской поликлиники № 21 (Нижегородский район, тел. 234-05-97) будет работать по следующему графику:
Ранее сообщалось, что электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области.
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