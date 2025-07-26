Нижегородских гипертоников станут лечить по новым правилам

Фото:
Минздрав России обновил проект стандартов медицинской помощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Одно из ключевых изменений — увеличение продолжительности лечения одного случая: теперь она составит не 10 дней, а целый год.
Обновлённый стандарт закрепляет минимальный объём медицинских услуг, которые должен получать каждый пациент с гипертонией, независимо от региона. Это означает, что нижегородцы смогут рассчитывать на расширенное и более продолжительное наблюдение.
Существенно расширен и перечень обязательных лабораторных и инструментальных исследований. В него вошли анализы крови на общий белок и билирубин, определение активности ферментов АлАТ и АсАТ, УЗИ органов брюшной полости, рентген грудной клетки и другие процедуры.
Для пациентов, находящихся в стационаре, теперь предусмотрен ежедневный осмотр врачом-кардиологом, а также постоянный уход со стороны среднего и младшего медперсонала.
Ранее сообщалось, что нижегородским врачам рекомендовано не заводить первыми разговор об абортах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+