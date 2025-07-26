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Общество

Нижегородских гипертоников станут лечить по новым правилам

31 июля 2025 13:13  [184] Общество
Нижегородских гипертоников станут лечить по новым правилам

Фото: Ксения Денисова

Минздрав России обновил проект стандартов медицинской помощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Одно из ключевых изменений — увеличение продолжительности лечения одного случая: теперь она составит не 10 дней, а целый год.

Обновлённый стандарт закрепляет минимальный объём медицинских услуг, которые должен получать каждый пациент с гипертонией, независимо от региона. Это означает, что нижегородцы смогут рассчитывать на расширенное и более продолжительное наблюдение.

Существенно расширен и перечень обязательных лабораторных и инструментальных исследований. В него вошли анализы крови на общий белок и билирубин, определение активности ферментов АлАТ и АсАТ, УЗИ органов брюшной полости, рентген грудной клетки и другие процедуры.

Для пациентов, находящихся в стационаре, теперь предусмотрен ежедневный осмотр врачом-кардиологом, а также постоянный уход со стороны среднего и младшего медперсонала.

Ранее сообщалось, что нижегородским врачам рекомендовано не заводить первыми разговор об абортах.

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Теги:
Медицина и здоровье
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