Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2025 14:45  [26] В России хотят ужесточить наказание за дебош в самолёте
04 августа 2025 14:19  [66] Никита Шангин: "Мертвые нуждаются в защите живых"
04 августа 2025 14:10  [115] Призывник из Нижнего Новгорода проиграл суд о категории годности
04 августа 2025 13:57  [129] Более 311 тысяч новых учебников истории закупили для нижегородских школ
04 августа 2025 13:22  [96] Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
04 августа 2025 12:17  [164] Гигантскую селезенку удалили у 50-летней жительницы Дзержинска — фото
04 августа 2025 12:04  [188] Нижегородка отказалась от Оксфорда и Гарварда ради ННГУ
04 августа 2025 11:55  [266] Нижегородский чиновник Левин стал главой минприроды Курской области
04 августа 2025 11:34  [163] Люлин: борьба со спамерами шаг — к цифровой безопасности нижегородцев
04 августа 2025 11:21  [156] "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов
Общество

Призывник из Нижнего Новгорода проиграл суд о категории годности

04 августа 2025 14:10  [115] Общество
Призывник из Нижнего Новгорода проиграл суд о категории годности

Житель Нижнего Новгорода попытался через суд изменить присвоенную ему категорию годности к военной службе, но получил отказ. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Нижегородского районного суда.

Во время весеннего призыва 2024 года молодому человеку сначала присвоили категорию "В" — "ограниченно годен". Однако позднее призывная комиссия изменила её на "Б", что означает "годен с незначительными ограничениями". Вместо официального решения комиссии призывнику вручили повестку.

Считая, что медицинское обследование было неполным, а его заболевания не были учтены, призывник обратился в суд с требованием отменить решение комиссии.

Однако суд указал, что истец не заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы. В связи с этим в материалах дела отсутствовали доказательства, которые могли бы подтвердить незаконность изменения категории.

Также было отмечено, что в 2025 году молодой человек вновь пройдет медицинское освидетельствование, по результатам которого его категория годности может быть пересмотрена.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на недостаточность представленных доказательств.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Суд
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2025 15:35  [856] Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
08 июля 2025 10:22  [635] Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
07 июля 2025 20:00  [726] Штраф до 20 тысяч рублей грозит нижегородцам, не сообщившим в военкомат о переезде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных