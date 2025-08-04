Призывник из Нижнего Новгорода проиграл суд о категории годности Общество

Житель Нижнего Новгорода попытался через суд изменить присвоенную ему категорию годности к военной службе, но получил отказ. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Нижегородского районного суда.

Во время весеннего призыва 2024 года молодому человеку сначала присвоили категорию "В" — "ограниченно годен". Однако позднее призывная комиссия изменила её на "Б", что означает "годен с незначительными ограничениями". Вместо официального решения комиссии призывнику вручили повестку.

Считая, что медицинское обследование было неполным, а его заболевания не были учтены, призывник обратился в суд с требованием отменить решение комиссии.

Однако суд указал, что истец не заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы. В связи с этим в материалах дела отсутствовали доказательства, которые могли бы подтвердить незаконность изменения категории.

Также было отмечено, что в 2025 году молодой человек вновь пройдет медицинское освидетельствование, по результатам которого его категория годности может быть пересмотрена.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на недостаточность представленных доказательств.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч нижегородцев призвали на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2025 года.