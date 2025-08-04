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Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" хотят обследовать за 2,6 млн рублей

05 августа 2025 07:00  [101] Культура и отдых
Нижегородский театр Комедiя хотят обследовать за 2,6 млн рублей

В Нижнем Новгороде планируется проведение технического обследования здания театра "Комедiя", расположенного по адресу улица Грузинская, 23. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижегородский театр комедии".

Согласно условиям контракта, будущий подрядчик обязуется выполнить работы по обследованию технического состояния фундаментов и конструкций здания, а также инженерных сетей.

Начальная стоимость контракта составляет 2,65 млн рублей. Ожидается, что итоги электронных торгов подведут 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет капремонт помещений детской поликлиники №1, входящей в состав городской больницы №25 Автозаводского района. 

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде разработают проект планировки для театра оперы и балета на Гребном канале.

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Теги:
Госзакупки Ремонтные работы Театр
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