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Культура и отдых

Реставраторы вернули лепнине в Литературном музее Горького исторический облик

30 июля 2025 17:13  [98] Культура и отдых
Реставраторы вернули лепнине в Литературном музее Горького исторический облик

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде завершено восстановление гипсовой лепнины в Белом зале. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, комментируя ход масштабной реставрации объекта культурного наследия.

По его словам, в Белом зале полностью воссозданы декоративные элементы потолка и стен. Теперь интерьер снова украшают изящные композиции из цветов и птиц. В сентябре лепнину начнут покрывать золотом.

Работы активно идут и в других помещениях. В Большом дубовом зале завершается обшивка стен: большая часть деревянных панелей — это оригинальные элементы, прошедшие реставрацию. Для зала также изготавливают люстры и бра.

Подготовка к финальным этапам уже завершена: во всех залах проведены коммуникации, стены готовы к покраске. Следующим шагом станет укладка паркета и благоустройство территории.

Как уточнили в городском департаменте строительства и капитального ремонта, общий объем выполненных работ превышает 73%.

В ближайшее время мастера продолжат изготовление дубового портала, оконных откосов, плинтусов и декоративных элементов. В Белом зале на лепнину уже начали наносить специальные материалы для золочения: левкас, гульфарбу и масляный лак. Одновременно ведутся работы с мраморными подоконниками.

Благоустройство территории начнется в середине августа. Запланированы укладка брусчатки, устройство газонов и дополнительное озеленение.

Напомним, здание музея на улице Минина — это объект культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером". Оно было закрыто на реставрацию еще в 2019 году, а в 2020 году серьезно пострадало от пожара.

Изначально подрядчиком была компания "АВК Групп", но в 2022 году власти расторгли с ней контракт из-за срывов сроков. Новый договор заключили в конце 2023 года с московской фирмой ООО ПРК "Гемера". Тогда стоимость капремонта составляла 364 миллиона рублей.

В декабре 2024 года было сказано, что музей откроется в 2025 году. Однако, по информации "Ъ-Приволжье", согласно допсоглашению, которое было подписано в июле 2025 года, сроки завершения работ сдвинулись на 1 сентября 2026 года. 

Ранее сообщалось, что проект реставрации Дома М.Н. Сиротина, построенного в 1910 году в Нижнем Новгороде, прошел госэкспертизу.

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Теги:
ОКН Реставрация
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