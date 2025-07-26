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Общество

Проект капремонта моста на улице Ванеева подешевел почти вдвое

01 августа 2025 11:00  [41] Общество
Проект капремонта моста на улице Ванеева подешевел почти вдвое

Разработка проектной документации для капитального ремонта моста на улице Ванеева в Нижнем Новгороде обойдется бюджету почти в два раза дешевле, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на официальном портале государственных закупок.

МКУ "ГУММиД" в июне 2025 года объявило аукцион на выбор подрядной организации для подготовки проектно-сметной документации по ремонту моста через Изоляторский овраг по улице Ванеева. Начальная стоимость контракта составляла 27,27 млн рублей.

На участие в конкурсе поступило десять заявок. Однако одна из них не соответствовала установленным требованиям, а еще одна была отозвана. По итогам конкурсных процедур победителем признано воронежское ООО "Центр Дорпроект", предложившее выполнить работы за 15,6 млн рублей. Таким образом, стоимость контракта снизилась на 11,7 млн рублей.

Согласно условиям договора, подрядчику предстоит до конца апреля подготовить полный комплект проектно-сметной документации. В него войдут также инженерные изыскания и обследования состояния сооружения.

Финансирование работ будет осуществляться за счёт средств городского бюджета.

Ранее сообщалось, что на метромосту в Нижнем Новгороде летом проведут ямочный ремонт.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде завершили первый этап капремонта Мызинского путепровода.

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Теги:
Дороги Мосты Ремонт дорог
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