Мэрия поможет с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя

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Власти Нижнего Новгорода помогут с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя.
Мэр Юрий Шалабаев побывал в этом медучреждении, где сейчас проходят лечение участники спецоперации.
Начальник госпиталя рассказал, что госпиталь рассчитан на 300 человек. Здесь оказывают разную медицинскую помощь, помогают с оформлением документов, готовят к протезированию. Есть также амбулаторное отделение.
Во время визита мэр также заглянул в пищеблок. Питание здесь нормальное, санитарные условия соблюдаются, но помещение уже требует обновления.
"Безусловно, в госпитале обеспечено высокое качество питания, и соблюдаются все нормы, но обсудили, что можно имеющуюся базу улучшить.
Администрация города поможет с необходимым ремонтом", – отметил мэр.
К делу подключились и нижегородские рестораторы. По словам директора Ассоциации рестораторов Алексея Беляева, они готовы помочь с оборудованием, вентиляцией и переустройством кухни.
"Сейчас мы планируем помочь госпиталю с оборудованием, с устройством современной системы вентиляции и оптимизации пространства на кухне. В случае заинтересованности наши повара могут провести консультации и обучение персонала, чтобы сделать качество приготовленных блюд ещё выше", - предложил Беляев.
Ранее сообщалось, что на капремонт Нижегородского областного наркодиспансера выделили более 10 млн рублей.
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