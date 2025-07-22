Мэрия поможет с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода помогут с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя.

Мэр Юрий Шалабаев побывал в этом медучреждении, где сейчас проходят лечение участники спецоперации.

Начальник госпиталя рассказал, что госпиталь рассчитан на 300 человек. Здесь оказывают разную медицинскую помощь, помогают с оформлением документов, готовят к протезированию. Есть также амбулаторное отделение.

Во время визита мэр также заглянул в пищеблок. Питание здесь нормальное, санитарные условия соблюдаются, но помещение уже требует обновления.

"Безусловно, в госпитале обеспечено высокое качество питания, и соблюдаются все нормы, но обсудили, что можно имеющуюся базу улучшить.

Администрация города поможет с необходимым ремонтом", – отметил мэр.

К делу подключились и нижегородские рестораторы. По словам директора Ассоциации рестораторов Алексея Беляева, они готовы помочь с оборудованием, вентиляцией и переустройством кухни.

"Сейчас мы планируем помочь госпиталю с оборудованием, с устройством современной системы вентиляции и оптимизации пространства на кухне. В случае заинтересованности наши повара могут провести консультации и обучение персонала, чтобы сделать качество приготовленных блюд ещё выше", - предложил Беляев.

Ранее сообщалось, что на капремонт Нижегородского областного наркодиспансера выделили более 10 млн рублей.