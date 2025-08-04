Еще девять квартир купят для сирот в Нижнем Новгороде Экономика

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" объявило о покупке сразу девяти квартир для сирот в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

По условиям контракта, каждая квартира должна быть пригодной для проживания на момент передачи, отвечать санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно условиям электронного аукциона, будут приобретены шесть квартир по цене не ниже 5 млн рублей, а также еще три жилых помещения по цене не ниже 4,3 млн рублей.

Ожидается, что окончательные итоги электронных аукционов станут известны 8 августа.

Напомним, в 2025 году власти Нижегородской области приобрели для сирот около 400 квартир.

Сообщалось также, что в этом году в Нижнем Новгороде детям-сиротам планируется передать 44 квартиры.