Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 августа 2025 09:00  [56] Еще девять квартир купят для сирот в Нижнем Новгороде
04 августа 2025 20:00  [339] Нижний Новгород примет VI Международный форум внешнеэкономической деятельности
04 августа 2025 17:15  [289] Солодкий инициировал обсуждение рисков "адвокатской монополии" для бизнеса
04 августа 2025 15:40  [311] Выяснилось, сколько нижегородцев зарабатывают более 1 млн рублей
04 августа 2025 14:31  [210] Резиденты нижегородской инвестинфраструктуры могут оценить ее эффективность
04 августа 2025 12:40  [312] Нижегородская область сократила коммерческий долг перед банками
04 августа 2025 12:24  [356] Нижегородские троллейбусы продали на металлолом с третьей попытки
02 августа 2025 16:52  [484] Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки
02 августа 2025 11:48  [489] ЗСНО отвергло предложение КПРФ ограничить рост тарифов на ЖКХ
02 августа 2025 10:43  [678] В России проиндексируют зарплаты военным и силовикам с октября
Экономика

Еще девять квартир купят для сирот в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 09:00  [56] Экономика
Еще девять квартир купят для сирот в Нижнем Новгороде

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" объявило о покупке сразу девяти квартир для сирот в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

По условиям контракта, каждая квартира должна быть пригодной для проживания на момент передачи, отвечать санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно условиям электронного аукциона, будут приобретены шесть квартир по цене не ниже 5 млн рублей, а также еще три жилых помещения по цене не ниже 4,3 млн рублей.

Ожидается, что окончательные итоги электронных аукционов станут известны 8 августа.

Напомним, в 2025 году власти Нижегородской области приобрели для сирот около 400 квартир.

Сообщалось также, что в этом году в Нижнем Новгороде детям-сиротам планируется передать 44 квартиры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Жилье Сироты
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2025 17:22  [579] Прокуратура помогла сироте получить жилье в Лукояновском районе
06 марта 2025 10:00  [728] 179 семей из Херсона приобрели жилье в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных