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Общество

Нижегородец сделал предложение своей девушке в финале телешоу "Погоня"

05 августа 2025 15:54  [121] Общество
Нижегородец сделал предложение своей девушке в финале телешоу Погоня

Фото: пресс-служба ТНТ

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В эфире ТНТ 3 августа вышел новый выпуск спортивно-развлекательного шоу "Погоня" (18+). Участникам пришлось спасаться бегством по усадьбе Середниково, рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе телеканала.

Среди участников оказались не только блогеры и звезды спорта, но и нижегородец Николай Ерусланкин, который пришел на проект вместе со своей девушкой Дарьей Нёмой. Изначально Николай дал понять: участие для него — не просто игра, а нечто большее.

"Я приехал сюда, чтобы победить, потому что на кону лежит моя судьба", — признался он в самом начале.

Ход "Погони" оказался непредсказуемым: участники разделились на две стратегии. Кто-то пытался рисковать, кто-то маскировался. Николай выбрал выжидательную тактику, упирая на выносливость, осторожность и личную мотивацию.

"Главное не торопиться и двигаться к цели. Как говорится, тише едешь — дальше будешь", — рассказал нижегородец.

План сработал. Несмотря на то что Дарья выбыла в середине шоу, Ерусланкин дошел до финала и именно там сделал то, чего никто не ожидал.

Прямо перед камерами он встал на одно колено и сделал предложение своей девушке: "Ты будешь моей женой?".

Эмоции захлестнули не только участников, но и зрителей. Для пары это стало ярким воспоминанием жизни.

"Адреналин зашкаливал. Эмоции били через край. Казалось, что всё это происходит не со мной", — поделился он после финала.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородца снялись в новом сезоне "СуперИвановых" (16).

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Теги:
свадьба Семья Телевидение
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