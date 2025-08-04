Нижегородец сделал предложение своей девушке в финале телешоу "Погоня"

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В эфире ТНТ 3 августа вышел новый выпуск спортивно-развлекательного шоу "Погоня" (18+). Участникам пришлось спасаться бегством по усадьбе Середниково, рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе телеканала.
Среди участников оказались не только блогеры и звезды спорта, но и нижегородец Николай Ерусланкин, который пришел на проект вместе со своей девушкой Дарьей Нёмой. Изначально Николай дал понять: участие для него — не просто игра, а нечто большее.
"Я приехал сюда, чтобы победить, потому что на кону лежит моя судьба", — признался он в самом начале.
Ход "Погони" оказался непредсказуемым: участники разделились на две стратегии. Кто-то пытался рисковать, кто-то маскировался. Николай выбрал выжидательную тактику, упирая на выносливость, осторожность и личную мотивацию.
"Главное не торопиться и двигаться к цели. Как говорится, тише едешь — дальше будешь", — рассказал нижегородец.
План сработал. Несмотря на то что Дарья выбыла в середине шоу, Ерусланкин дошел до финала и именно там сделал то, чего никто не ожидал.
Прямо перед камерами он встал на одно колено и сделал предложение своей девушке: "Ты будешь моей женой?".
Эмоции захлестнули не только участников, но и зрителей. Для пары это стало ярким воспоминанием жизни.
"Адреналин зашкаливал. Эмоции били через край. Казалось, что всё это происходит не со мной", — поделился он после финала.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородца снялись в новом сезоне "СуперИвановых" (16).
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