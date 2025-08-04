Нижний Новгород простится с артистом Виктором Кондрашкиным 6 августа Культура и отдых

Фото: нижегородское отделение СТД

Заслуженный артист России Виктор Николаевич Кондрашкин скончался 4 августа на 76-м году жизни. О его смерти сообщили в нижегородском отделении Союза театральных деятелей, где он состоял долгие годы.

Виктор Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище (ныне НТУ имени Евстигнеева. - Прим. ред.). А после более 30 лет посвятил службе в Нижегородском театре юных зрителей.

За годы сценической карьеры артист воплотил более 80 образов. Его игра отличалась выразительной психологической глубиной, трепетной искренностью и тонким драматизмом.

Талант Кондрашкина был отмечен многочисленными профессиональными наградами. Особенно ярко он проявился в спектакле "Голый король" по пьесе Шварца, где роль Короля принесла актеру сразу пять театральных премий.

"Нижегородское региональное отделение СТД РФ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Виктора Николаевича", — говорится в телеграм-канале организации.

Прощание с артистом пройдет 6 августа в 12:00 в церкви на Новосормовском кладбище.

Напомним, в мае 2025 года в Нижнем Новгороде умер известный актер и режиссер Артур Кочканян.

Также сообщалось, что зимой скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова.