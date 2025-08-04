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Общество

Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода

05 августа 2025 18:00  [57] Общество
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода

Фото: ЦОДД

В центре Нижнего Новгорода будет временно ограничено движение транспорта на несколько дней августа. Сообщается, что перекрытия вызваны подготовкой и проведением торжеств к 804-летию города.

Первый этап ограничений начнется 5 августа в 15:00 и продлится до 23:59 11 августа. В этот период движение будет закрыто на площади Минина на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Этот же отрезок будет перекрыт с 00:01 21 августа по 23:59 24 августа.

Следующий этап перекрытий запланирован с 00:01 12 августа до 23:59 16 августа, а также с 08:00 17 августа до 23:59 18 августа. В эти дни движение будет прекращено на участке площади Минина от улицы Варварской до Георгиевского съезда, а также по самому Георгиевскому съезду — от дома №1 до площади Минина.

Кроме того, с 00:01 16 августа до 07:59 17 августа перекроют сразу несколько улиц в центре города. Под ограничение попадут площадь Минина, Георгиевский съезд от дома №1 до площади, а также участки улиц Минина, Ульянова, Варварской и Алексеевской — все отрезки от улицы Пискунова до площади Минина. Также будет закрыт Зеленский съезд от дома №9 по Почаинскому оврагу до площади.

Объезд возможен по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, проявлять осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки. Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта.

Ранее власти рассказали о концепции празднования 804-летия Нижнего Новгорода. Подробности читайте тут.

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Теги:
День города Транспортные ограничения
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