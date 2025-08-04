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Общество

728 нижегородских предпринимателей получают выплаты по болезни и материнству

06 августа 2025 20:00  [67] Общество
728 нижегородских предпринимателей получают выплаты по болезни и материнству

728 индивидуальных предпринимателей в Нижегородской области уже получают выплаты по временной нетрудоспособности и материнству от регионального отделения Соцфонда России.

Как объяснили в ведомстве, право на такие пособия имеют не только ИП, но и адвокаты, нотариусы, а также члены крестьянских (фермерских) хозяйств при условии добровольного страхования в региональном отделении. При этом самозанятые без статуса ИП воспользоваться такой опцией не могут.

Подать заявление на участие в программе можно через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР по Нижегородской области.

Для получения пособий в 2026 году необходимо оплатить страховой взнос в размере 7 809 рублей 12 копеек до конца 2025 года. Сумма рассчитывается исходя из 2,9% от минимального размера оплаты труда, умноженного на 12 месяцев.

После регистрации и получения номера страхователя в региональном отделении СФР предпринимателю предоставляются реквизиты для оплаты. Они размещены на официальной странице отделения.

Выплаты, которые получают застрахованные ИП, включают пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за ребенком до полутора лет.

Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр для страхователей по телефону 8 (831) 265-30-34. Звонок бесплатный. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

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Теги:
Выплаты Социальные выплаты
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