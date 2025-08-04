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Культура и отдых

Нижегородцы увидят авиашоу со знаменитой летчицей Капаниной 23 августа

06 августа 2025 16:29  [98] Культура и отдых
Нижегородцы увидят авиашоу со знаменитой летчицей Капаниной 23 августа

Фото: Кира Мишина

Российская летчица Светлана Капанина станет главным участником авиашоу (0+), которое пройдет в рамках музыкально-спортивного фестиваля "Пари Фест" (18+). Мероприятие состоится 23 августа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы фестиваля, подчеркнув, что участие в шоу примет одна из самых известных фигур в мире спортивной авиации.

Светлана Капанина — самая титулованная женщина-пилот в истории. Ее мастерство неоднократно отмечалось международными авиационными организациями, которые признавали летчицу лучшей среди пилотов-спортсменов.

В послужном списке пилота — семь побед в Абсолютных чемпионатах мира, 41 золотая медаль в индивидуальных зачетах на мировых первенствах, а также два золота на Всемирных воздушных играх.

Ранее была опубликована концепция празднования 804-летия Нижнего Новгорода. Центром праздничных мероприятий (0+) станет площадь Минина и Пожарского.

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Теги:
авиашоу Фестиваль
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