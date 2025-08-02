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Афиша

Фестиваль "Шаляпин. Рождение художника" пройдет в Нижнем Новгороде в августе

03 августа 2025 13:08  [123] Афиша
Фестиваль Шаляпин. Рождение художника пройдет в Нижнем Новгороде в августе

Фото: "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС"

В августе "Заповедные кварталы" в Нижнем Новгороде вновь станут площадкой для насыщенной культурной программы. С 21 по 24 августа здесь пройдет пятый фестиваль "Шаляпин. Рождение художника" (6+), посвященный творческому пути великого оперного певца.

Фестиваль расскажет о становлении Шаляпина как артиста — от юного певчего в церковном хоре до мировой звезды сцены "Метрополитен-опера". В программе — лекции о жизни и творчестве маэстро, мастер-классы по актерскому мастерству для детей, семинары для педагогов, музыкальные перформансы, а также выступления оперных солистов и хоровых коллективов.

Как отметила генеральный директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас, фестиваль продолжает переосмысление культурного наследия Шаляпина и преображает Трёхсвятский квартал.

"Именно здесь, на балконе дома Горького, он когда-то распевался для нижегородцев, а сегодня мы воссоздаём эту живую традицию через концерты под открытым небом, перформансы и лекции", - отметила она. 

В этом году зрителям представят документальный спектакль "Окна в жизнь артиста" и концерт солиста Мариинского театра. Кроме того, весь август в "Заповедных кварталах" будут проходить культурные мероприятия:

  • 3, 10 и 17 августа в 18:30 — музыкальные вечера "Романсы в саду" (12+), где Светлана Ползикова и Ольга Валентинова исполнят старинные романсы под гитару и фортепиано;
  • 6 и 13 августа в 18:30 — мастер-классы "Коллажные истории в Заповедных кварталах" (12+), которые проведет художник Юлианна Кулугур;
  • 7, 14, 21 и 28 августа в 18:30 — джазовые концерты "Соло в саду" (12+), куратором которых выступил пианист и преподаватель консерватории Вячеслав Золотовский.

Фестиваль "Шаляпин. Рождение художника" проводится с 2021 года, включая знаковые площадки — например, балкон дома на улице Короленко, 11, где в начале XX века жил Максим Горький. В 2025 году фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" направлен на сохранение исторической среды Нижнего Новгорода. Это ансамбль из 28 деревянных домов, в которых в разное время жили и бывали Горький, Короленко, Чехов и сам Шаляпин.

Ранее сообщалось, что определена концепция празднования (0+) 804-летия Нижнего Новгорода. Мероприятия объединит тема "Герои среди нас".

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Теги:
АСИРИС Музыка Фестиваль
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