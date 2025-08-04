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Арестованный автоцентр в Канавине выставили на торги за 1,26 млрд рублей

06 августа 2025 15:29  [58] Экономика
Арестованный автоцентр в Канавине выставили на торги за 1,26 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

Крупный имущественный комплекс на Московском шоссе Нижнего Новгорода, принадлежащий компании ООО "Грандтраст — НН", выставлен на торги. Объявление опубликовано на сайте "РТС-тендер". 

Общая стартовая стоимость лота составляет 1,26 млрд рублей. Продажа осуществляется в рамках исполнительного производства по делу о задолженности владельца. 

Комплекс включает в себя несколько зданий общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Среди них — три нежилых помещения площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, одноэтажные здания мазутно-насосной станции, котельной и механизированной мойки (в сумме около 1530 квадратных метров), а также двухэтажные корпуса малярного цеха, сварочно-рихтовочного участка и еще одно здание площадью более 4 тысяч квадратных метров.

Кроме построек, в состав лота входит земельный участок площадью 27,4 тысячи квадратных метров. Категория земли — земли населённых пунктов, разрешённое использование — под автосалон и административные здания с прилегающей территорией.

Имущество арестовано по решению Канавинского районного суда и реализуется по постановлению Федеральной налоговой службы. Организатором торгов выступает территориальное управление Росимущества по Нижегородской области.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 378,4 млн рублей. Заявки принимаются до 21 августа 2025 года включительно. Подведение итогов приема заявок состоится 22 августа 2025 года. Шаг аукциона установлен в размере 12,6 млн рублей. Аукцион пройдет в электронной форме 26 августа 2025 года на площадке "РТС-тендер".

Ранее стало известно, что ресторан "Робинзон" в Нижнем Новгороде пытаются продать уже в третий раз.

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Теги:
Аукцион торги
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